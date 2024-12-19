Путин: Захоронение Ленина расколет российское общество

Путин ответил в ходе Прямой линии на тезис духовника патриарха Кирилла — старца Илия о том, что для победы России нужно сделать три вещи: запретить аборты, запретить матерную брань и похоронить тело Ленина.

"Ну, когда-то, наверное, общество к этому подойдет. Но сегодня, особенно сегодня в России, мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы расколол наше общество", — ответил Путин на последний пункт.

"Что касается абортов, то, конечно, мы здесь должны думать на тему о том, чтобы религиозные убеждения не страдали, и мы решали бы вопросы, связанные с демографией, но в то же время мы должны подумать об уровне благосостояния российских семей с детьми и в будущем, и о праве женщины принимать какие-то решения", — высказал президент свое мнение об абортах.

Ограничения работы порносайтов в России пока не планируется, следует из слов Путина.

"Порносайты смотрят, по-моему, во всем мире. Это же не только наша беда, это беда и многих других стран. Ответ может быть какой? Любые запреты, они имеют право на существование. Но нужно всегда предложить альтернативу. Более интересную, чем порносайты. Вот так, чтобы человек залез бы туда, открыл порносайт и сказал, ну, слушайте, это я уже видел", — отметил глава государства.