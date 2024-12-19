Путин признал нехватку медиков в России

Владимир Путин признал, что в России не хватает медиков. Об этом президент заявил, подводя итоги 2024 года.

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась, что в поликлиниках города не хватает узких специалистов и участковых терапевтов, так как врачи уходят работать в платные клиники.

"За талоном нужно занимать очередь в 5 утра и стоять на улице. При этом не факт, что достанется талон", - рассказала женщина.

Путин в ответ заявил, что главная проблема с кадрами заключается в первичном звене здравоохранения. Многое зависит и от организации здравоохранения в регионах РФ. Задача местных властей – распределить нагрузку.

"Минздрав старается привлечь как можно больше абитуриентов, и этот процесс идет. А в небольших населенных пунктах врачам и медсестрам доплачивают. Сейчас наблюдается приток, но специалистов все равно не хватает", - посетовал президент и пообещал разобраться в ситуации в Нижнем Новгороде.

Из других регионов России Путину пожаловались на нехватку льготных лекарств.

"Деньги выделяются в полном объеме. Вопрос в организации торгов и своевременного принятия решений. Нужно все вовремя делать и ориентироваться в потребностях рынка", - отметил глава государства.