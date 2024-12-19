Сотрудникам "Уралвагонзавода" стали спамить сообщениями в скором взрыве и эвакуации

Сотрудникам "Уралвагонзавода" стали приходить сообщения о скором взрыве на предприятии, до которого "остались считаные минуты". О спаме сообщили на странице УВЗ во ВКонтакте, предположив, что неизвестные стремились привлечь внимание перед "прямой линией" президента Владимира Путина.

Судя по скрину, одно из сообщений пришло в 13.39, за 21 минуту до начала эфира с главой государства. В нем неизвестный советовал срочно эвакуироваться, так как многим сотрудникам "заплатили за размещение взрывоопасных веществ на всей территории завода" и до того, как "завод будет гореть" "остались считанные минуты".

"На Уралвагонзаводе продолжают с улыбкой и спокойствием наблюдать за тщетными попытками умственно ограниченных особей своими хилыми попытками в рассылках привлечь внимание перед прямой линией президента", - коротко заявили на предприятии.

Там также напомнили, что официальные уведомления УВЗ не распространяются через социальные сети.