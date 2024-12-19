"Главный бенефициар происходящего в Сирии – Израиль", - Путин

Президент Владимир Путин во время пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, высказался о ситуации вокруг действий Израиля в Сирии.

"Мы – в постоянном контакте с Эрдоганом. Не помню дату последнего разговора, но ситуацию на Ближнем Востоке обсуждали", - сказал Путин.

Россия считает, что решить палестинскую проблему можно, только убрав причины её возникновения. В прошлом было принято решение о создании Израиля и Палестины, однако последняя так и не появилась.

"Не знаю цели Израиля в Секторе газа, но они достойны осуждения", - сказал Путин.

Что касается Сирии, Турция делает всё для обеспечения своей безопасности на южных рубежах, создания условия для возвращения беженцев из Турции в Сирии, отбрасывания курдских формирований.

"Главный бенефициар происходящего в Сирии – Израиль", - сказал Путин.

Россия осуждает захват этой страной территорий в Сирии, заявил Путин, сказав, что Израиль продвинулся в Голанских высотах на десятки километров. Путин надеется, что рано или поздно Израиль выйдет с территории Сирии, хотя сейчас идёт обратный процесс.

"Вопрос это сложный, не для сегодняшнего обсуждения. Проблем будет много, мы – на стороне международного права и сохранении территориальной целостности государств, в том числе Сирии", - сказал президент России.