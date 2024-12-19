В Ноябрьске мигрант занимался самоудовлетворением в школьном туалете

В Ноябрьске мигрант занимался самоудовлетворением в школьном туалете школы №8. Информация об этом появилась в группе "Мой Ноябрьск" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что иностранец в школе проводил ремонтные работы. За рукоблудием он был замечен на рабочем месте в учебное время. К публикации прилагается видеозапись развратных действий.

В СКР Ямало-Ненецкого автономного округа начали процессуальную проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ее ход и результаты. Он поручил руководителю СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Андрею Егорову представить доклад об итогах проверки.