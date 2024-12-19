Путин: Ситуация с РПЦ на Украине – расстрел, который не замечает весь мир

Президент Владимир Путин высказался об условиях переговоров с Украиной. Также он высказался об агрессии в этой стране против РПЦ.

Во время прямой линии, объединённой с пресс-конференцией, президент сообщил, что Украиной управляет незаконный президент, потому что в конституции страны нет пункта о продлении полномочий главы государства. Есть только Рада, работа которой может быть продлена без выборов.

"Если само первое лицо нелегитимно, то по этой линии всё является нелегитимным, и они – соучастники", - сказал Путин.

Россия готова вести переговоры без предварительных условий, но с учётом стамбульских договорённостей и ситуации "на земле".

"Если не с главой режима, то с кем? Если кто-то пойдёт на выборы, мы будем с любым разговаривать, пусть и с Зеленским. Подписывать договорённости можем только с легитимной властью. Сейчас легитимными являются Рада и её председатель", - сказал Путин.

Ситуация с РПЦ на Украине – произвол, Путин сравнил её с расстрелом, который весь мир не замечает. Те, кто терзают РПЦ в этой стране, - безбожники, этнические евреи, которых никто не видел в синагоге, да и в церквях с мечетями они не бывают.

"Это люди без рода и племени. Они удерут, будут ходить не в церковь, а на пляж", - сказал Путин.