19 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ

Краснов указал на "большие нарушения" в Минпросвещения и Рособрнадзоре

Генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал от Минпросвещения и Минобрнауки устранить "чехарду" с постоянно меняющимися учебными пособиями. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы сенаторов на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, где рассматривалась его кандидатура перед назначением на новый срок.

"Не так давно мы завершили очередную масштабную проверку, выяснились большие нарушения в деятельности Министерства просвещения, Рособрнадзора, в том числе неэффективное использование денежных средств, выделяемых на эти цели", - сказал Краснов.

"Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия, которые ранее были, устаревают. Книжек выпустили много, а они уже не актуальны. Что делают люди? Родители идут и за свой счет покупают новые книги, новые учебные пособия. Кто от этого выигрывает? Те, кто эти книжки печатает, кто их пишет, - пояснил он. - Изменили порядок государственной итоговой аттестации - все видят, что учебные пособия не те. Опять идут покупать учебные пособия. А кто их написал? Да те, кто изменения внес в итоговую государственную аттестацию".

"И что, все думают, что мы будем с этим мириться, что ли? Нет. Поэтому я внес акты реагирования и обязал министров навести порядок в том, чтобы наши люди, родители, дети учились по тем пособиям, которые актуальны. Так нельзя - менять ежегодно или раз в полгода какие-то требования", - подчеркнул он.

"Я на регулярной основе с министрами общаюсь, мы корректируем, восстанавливаем права детей, мы их в обиду не дадим, в том числе и всяким методистам, которые это все придумывают", - заверил генпрокурор.

Теги: игорь краснов, рособрнадзор


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