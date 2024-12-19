Андрей Дубровский о мерах поддержки СВО: Наши защитники должны чувствовать внимание и заботу со стороны общества

На состоявшемся заседании Тульской областной Думы депутаты приняли решения, которые расширяют перечень мер поддержки участников СВО в регионе.

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Тульской области» расширяет меры социальной поддержки участников специальной военной операции. В связи с этим дополнен перечень категорий налогоплательщиков, которые освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства. Согласно закону, освобождение от уплаты транспортного налога предоставляется для всех указанных в нем категорий граждан за весь налоговый период 2024 и 2025 годов независимо от месяца возникновения права на льготу.

Еще одним принятым сегодня законом – «О внесении изменения в статью 2 Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан» – депутаты продлили на 2025 год бесплатное пребывание в детсадах для детей участников СВО.





"В регионе действует более 70 мер поддержки участников специальной военной операции. Наши защитники должны чувствовать внимание и заботу со стороны общества. Два дня назад Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ о продлении на 2025 год основных мер поддержки участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей, действующих в 2024 году. В будущем году поддержка участников СВО останется в числе приоритетных направлений деятельности депутатского корпуса", – отметил председатель областной Думы Андрей Дубровский.

Еще один принятый сегодня тульскими депутатами закон – «О регулировании отдельных отношений, связанных с поддержкой лиц, осуществляющих на территории Тульской области предпринимательскую деятельность» – позволит оказывать помощь гражданам, принимавшим участие в СВО и реализующим свои предпринимательские инициативы.

"В рамках осуществления на территории Тульской области проекта «Время Героев 71» обеспечивается финансовая поддержка принимавших участие в специальной военной операции лиц, которые реализуют свои предпринимательские инициативы и осуществляют предпринимательскую деятельность", – прокомментировал принятый закон председатель областной Думы Андрей Дубровский.

Заседание регионального парламента проходило под председательством Андрея Дубровского. Всего депутаты рассмотрели 60 вопросов, приняли 24 закона области, сообщает пресс-служба Тульской областной Думы.