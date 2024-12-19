Путина попросили возродить Северокавказский военный институт Внутренних войск

Президента Владимира Путина попросили возродить Северокавказский военный институт Внутренних войск. Вопрос задала на прямой линии журналистка из Северной Осетии.

Путин ответил, что Северная Осетия – форпост России на Кавказе, и всегда оправдывала предназначение. Сокращение училищ связано с тем, что сеть военных училищ вообще была большой, и не надо было столько специалистов.

"Сейчас мы увеличиваем армию до 1,5 млн человек. Не могу сказать, что да, завтра возродим, но точно этот вопрос проработаем", - сказал Путин.