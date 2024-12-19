Депутаты Тюменской облдумы рассмотрели 6 500 обращений избирателей

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подвел итоги работы регионального парламента за 2024 год, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В уходящем году депутаты провели 10 заседаний, на которых приняли порядка 100 законов, большинство из которых имеют социальную направленность. Совместно с правительством Тюменской области оперативно готовились и принимались законодательные акты, необходимые для борьбы с рекордным весенним паводком и ликвидации его последствий.

Тюменская областная дума внесла в Госдуму РФ четыре проекта федеральных законов и направила отзывы на 31 законопроект. Депутаты рассмотрели 6 500 обращений избирателей. Региональный парламент принял социально ориентированный бюджет развития на 2025 год.

Приоритетное направление работы – поддержка участников специальной военной операции и их семей. Депутаты создали и совершенствуют необходимую для этого законодательную базу. Волонтерский центр Тюменской областной думы направил в районы проведения СВО 6 партий гуманитарных грузов, седьмая будет передана в январе.

"Главная миссия регионального парламента – формирование эффективной законодательной базы для социально-экономического развития Тюменской области и повышения качества жизни людей. У нас налажено конструктивное взаимодействие с исполнительной властью", – подчеркнул Фуат Сайфитдинов.