Путин объяснил рост цен в России

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему растут цены на продукты в стране. По его словам, предложение не успевает за спросом.

"Продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление", - пояснил президент в ходе "Прямой линии".

Вторая объективная причина, по словам Путина, – это урожай. Третья – рост мировых цен на определенные продукты. Также на цены влияют и санкции, добавил глава государства.

"Есть и субъективные причины, есть и недоработки наши", - сказал Путин. Так, по его словам, некоторые эксперты считают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.

Российское правительство, по мнению президента, работает эффективно, "думает о будущем, формулирует цели развития".