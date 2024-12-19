Виталий Хоценко вручил госнаграды творцам Омского Театра драмы

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вручил государственные награды сотрудникам Омской драмы.

28 мая этого года творческий коллектив Омского государственного академического театра драмы отметил 150-летний день рождения. В ноябре этого года Указом Президента России Владимира Путина труппа Омского театра драмы была отмечена государственными наградами. Сегодня их в торжественной обстановке юбилярам вручил глава региона Виталий Хоценко, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

«Поздравляю вас с получением государственных наград и присвоением почетных званий! Вы продолжаете большое дело, нести добро и просвещение омичам, гостям нашей областной столицы. Хотел бы высказать слова благодарности каждому из вас", - отметил Губернатор.

Глава региона считает, что Омский театр драмы стал культурным достоянием региона и одним из символов Омска. В том, что Омск победил в конкурсе на звание «Культурной столицы России 2026 года», по мнению руководителя области, есть значительный вклад и театрального коллектива.

На торжественной церемонии награждения также деятелей искусств поздравил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждены: коллектив Омского государственного академического театра драмы и актеры – народные артисты РФ Валерия Прокоп и Валерий Алексеев, заслуженная артистка РФ Татьяна Филоненко.

Медалью «За труды в искусстве» отмечена многолетняя творческая работа актеров ОАТД Элеоноры Кремель и Любови Трандиной.

Почетное звание «Народный артист России» присвоено актеру академического театра драмы Александру Гончаруку. Звание «Заслуженный артист России» получили Марина Кройтор, Ирина Герасимова, Татьяна Прокопьева, Анна Ходюн, Владислав Пузырников и Руслан Шапорин.

Главному режиссеру Омского академического театра драмы Георгию Цхвираве присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Краткая справка. Старейший театр Омска основан в 1874 году. Здание Омского государственного академического театра драмы было построено в период с 1901 по 1904 годы ХХ века и является объектом культурного наследия народов РФ регионального значения. Здание размещается в центре города и является визитной карточкой Омска. В 1974 году к столетию театра коллектив был награжден орденом Трудового Красного знамени, а в 1983 году Омскому драматическому театру было присвоено наименование «академический». Омская драма дважды удостаивалась Госпремии РФ имени К.С. Станиславского. Омский академический театр драмы – лауреат семи Национальных театральных премий «Золотая маска».