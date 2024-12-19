Тюменская область признана одним из самых привлекательных туристических регионов России

Тюменская область признана одним из самых привлекательных туристических регионов России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Подведены итоги ежегодного исследования "Индекс туристической привлекательности регионов России". Индекс привлекательности Тюменской области составил 0,42.

Тюменская область заняла девятое место, разделив его с Ярославской и Кемеровской областями. Исследование провел научно-образовательный консорциум "Устойчивый туризм". Индекс - это индикатор развития внутреннего и въездного туризма, а также продвижения турпотенциала регионов России.

Оценка туристической привлекательности проводилась на основе 50 показателей, в том числе: развитие инфраструктуры; количество достопримечательностей; уровень безопасности; экологичность.

"Туризм для нас – самостоятельная и динамично развивающаяся отрасль региональной экономики. С 2016 года налоговые поступления от этой сферы в наш бюджет выросли в семь раз и превысили 3,2 млрд рублей. Только за десять месяцев текущего года наши туристические объекты посетили три миллиона человек", - комментировал ранее губернатор Александр Моор.

В первую десятку также вошли: Москва и Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, Свердловская область, Дагестан, Мурманская, Калининградская и Архангельская области.