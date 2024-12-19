Под Екатеринбургом загорелся рейсовый автобус. Пассажиры эвакуированы

В Горном Щите (Свердловская область) во время движения загорелся рейсовый автобус, следовавший из Дегтярска в Екатеринбург.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, в этот момент в автобусе находились пассажиры. Как только произошло возгорание, водитель остановил транспорт и все благополучно покинули салон. Никто не пострадал.

На место выехали сотрудники ГАИ, которые уже выясняют обстоятельства инцидента.

По данным МЧС, во время движения загорелся моторный отсек. Сначала пожар пытались потушить проезжающие мимо дальнобойщики, однако полностью возгорание на площади в 6 кв.м. удалось потушить только силами 10 пожарных и двух единиц техники.