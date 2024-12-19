19 Декабря 2024
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Фото: официальная страница главы Сургутского района Андрея Трубецкого &quot;ВКонтакте&quot; / vk.com/aatrubetskoy

Андрей Трубецкой на встрече с журналистами рассказал о предварительных итогах развития Сургутского района в 2024 году

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой обсудил с редакторами СМИ предварительные итоги работы муниципалитета в 2024 году. Разговор о результатах деятельности администрации муниципалитета по приоритетным направлениям состоялся в рамках пресс-конференции. Основными темами стали переселение жителей поселений из непригодного жилья, строительство новых домов, социальных объектов, дорог и т.д.

За весь 2024 год жилищные условия улучшили 1,3 тысяч семей – 3,4 тысячи жителей Барсово, Белого Яра, Лянтора, Солнечного, Федоровского. Расселение идёт по ряду программ, в том числе в рамках новой – региональной адресной. 6,1 млрд рублей позволяют Сургутскому району работать над переселением жителей из аварийного и ветхого жилья, предоставлением жилплощади участникам СВО и другим льготным категориям граждан.

сургутский район стела(2013)|Фото: Накануне.ru

Как сказал Андрей Трубецкой, администрация района покупает квартиры и передаёт их поселениям, которые уже распределяют их по очереди. В 2024 году в муниципалитете построено и введено в эксплуатацию 113,9 тысяч кв. м жилья. Из них 65,4 тысячи кв. м приходится на 11 многоквартирных жилых домов в Барсово, Белом Яре, Лянторе, Нижнесортымском, Солнечном, Федоровском. Речь идёт об 1 тыс. 207 квартирах.

Встреча главы Сургутского района Андрея Трубецкого с журналистами(2024)|Фото: Официальная страница главы Сургутского района Андрея Трубецкого "ВКонтакте" / vk.com/aatrubetskoy

Встреча главы Сургутского района Андрея Трубецкого с журналистами(2024)|Фото: Официальная страница главы Сургутского района Андрея Трубецкого "ВКонтакте" / vk.com/aatrubetskoy

Отдельно Андрей Трубецкой остановился на вопросе модернизации в поселениях коммунальной и социальной инфраструктуры. В этом году на 60% выросли вложения в развитие коммунального комплекса района, обновлены 6 км инженерных сетей, введена блочно-модульная котельная в Солнечном.

Постоянно преображается система образования Сургутского района. Капитальный и текущий ремонты сделаны в школах и детсадах, введены четыре спортивных объекта в Ляминой и Русскинской.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Рассказал Андрей Трубецкой и о проектах благоустройства общественных пространств на территории Сургутского района в уходящем году. Так, в Лянторе обустроены сквер и пешеходная зона, открыт молодежный центр. Еще один центр, самый крупный в районе, появился в Нижнесортымском. В Барсово обновлена центральная площадь, а в Сытомино появился парк отдыха.

Более подробная информация о прозвучавших на пресс-конференции фактах и цифрах по развитию муниципалитета опубликована в телеграмм- канале Андрея Трубецкого и на его страницах в соцсетях.

Теги: Андрей Трубецкой, пресс-конференция, итоги года


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