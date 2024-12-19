Арбитраж Прикамья отказал "ОДК — Пермские моторы" в иске к немецкому производителю подшипников Schaeffler

Арбитражный суд Пермского края отказал "ОДК — Пермские моторы" в удовлетворении иска к немецкому производителю подшипников Schaeffler, сообщает "Ъ-Прикамье".

Пермский завод пытался через суд обязать зарубежную компанию выполнить обязательства по контрактам на поставку и ремонт подшипников, которые используются в двигателях ПС-90А. После начала боевых действий на Украине немецкая компания перестала выполнять условия контрактов.

Арбитражный суд Пермского края согласился с ответчиком, что, согласно договору, боевые действия и ограничительные меры — это форс-мажорные обстоятельства. Уплаченные за поставку 86 тыс. евро Schaeffler не может вернуть из-за запрета немецких властей. При этом ответчик взял обязательство выполнить условия договоров после снятия ограничительных мер.

С иском к Schaeffler Aerospace Germany "ОДК — Пермские моторы" обратилось еще в июле прошлого года. Как следует из документов суда, в уточненной редакции требований пермская компания требовала обязать ответчика исполнить обязательства по двум контрактам, заключенным в 2007 и 2019 годах. Первый предусматривал поставку пермскому предприятию подшипников FAG, в рамках второго стороны договорились о восстановлении в Германии 188 подшипников. Изделия были переданы немецкой стороне в конце 2020-го — начале 2021 года.

В исковом заявлении "ОДК — Пермские моторы" сообщило, что 3 февраля 2022 года перечислило Schaeffler Aerospace 160,23 тыс. евро за поставку 35 подшипников FAG, то есть почти по 4,6 тыс. евро за изделие. Немецкая компания отгрузила только 16 изделий. В марте 2022 года ответчик уведомил, что не может выполнить обязательства по контрактам из-за введенных экспортных ограничений, после чего прекратил общение с российским партнером. В то же время Schaeffler Aerospace заверил структуру ОДК, что будет хранить полученные для ремонта подшипники в надлежащем состоянии до отмены ограничений.