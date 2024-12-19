После атаки БПЛА на Новошахтинск начался пожар на НПЗ

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что после атаки БПЛА на Новошахтинск произошло возгорание на заводе нефтепродуктов. В атаке участвовали более трех десятков беспилотников и три ракеты.

Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Из-за падения фрагментов беспилотника ранен один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться.

По состоянию на 6.45, пожар ликвидирован, сообщил Слюсарь в своём telegram-канале.