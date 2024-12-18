Роскомнадзор собрался контролировать попытки обхода блокировок

Операторов связи могут обязать предоставлять Роскомнадзору (РКН) информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и оборудование в интернете. То есть ведомству станет известно о пользователях, которые заходят на заблокированные в России сайты.

Об этом говорится в документах, прилагаемых к проекту приказа Роскомнадзора. Поправки касаются различных тем, среди которых – распространения информации, выражающей явное неуважение к обществу.

Новая мера направлена на отслеживание тех, кто обходит блокировки через VPN. Если приказ вступит в силу, получать информацию РКН сможет уже через три месяца после этого, пишут "Ведомости".

В пояснительной записке уточняется, что операторы смогут выполнить это требование с помощью ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), которые они обязаны устанавливать на сети с 2019 года. ТСПУ, в частности, позволяет ограничивать доступ к противоправному контенту.

Какие меры могут применяться к пользователям, которые обходят блокировки, не поясняется.

В сентябре стало известно, что Роскомнадзор займется модернизацией ТСПУ, установленных на сетях операторов. Согласно проекту "Инфраструктура кибербезопасности", в течение 2025-2030 годов планируется модернизировать ранее установленные ТСПУ и установить новые на узлах связи "с учетом развития сетей и ежегодного роста объема трафика". На это предполагается выделить за пять лет 58,97 млрд руб. из федерального бюджета.

ТСПУ, которые устанавливаются на сетях всех операторов связи, фильтруют весь интернет-трафик, блокируют и "замедляют" те или иные ресурсы. Подконтрольные РКН службы самостоятельно устанавливают и обслуживают ТСПУ. При этом операторы часто называют ТСПУ "черными ящиками", потому что они сами не знают, что РКН делает с трафиком на их же сетях.