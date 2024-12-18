Блогера, оскорблявшего украинцев у ТЦ "Антей" В Екатеринбурге, приговорили к обязательным работам

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор челябинскому блогеру Виталию Реутову, оскорблявшему украинцев и устроившему драку у ТЦ "Антей" в Екатеринбурге.

Инцидент произошел летом возле ТРЦ "Антей". Судя по видео, мужчина залез на капот авто (вероятно, своего или знакомого, который стоял рядом) и громко матерился, оскорбляя жителей Украины и прославляя Россию. После этого кто-то вдалеке крикнул ему, что сам "является хохлом", получив в ответ угрозу. Следующим кадром неизвестный бьет локтем в лицо подошедшего украинца.

Позднее депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов обратился к начальнику регионального ГУ МВД Александру Мешкову с просьбой проверить действия незнакомца. На это блогер запустил прямой эфир, где назвал депутата "сталкером", заявил, что "все порешал в Москве с генералами", извинился перед украинцами, написал предсмертное письмо и уснул. После это видео блогер удалил.

Гособвинение констатировало, что на момент инцидента Реутов был пьян и намеренно искал конфликта. Суд признал блогера виновным в хулиганстве с применением насилия и назначил 400 часов обязательных работ.