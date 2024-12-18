Сильный потоп произошел в Сочи после проливных дождей

Сильный потоп произошел в Сочи после проливных дождей. Там вышла из берегов река Херота, сообщает MASH.

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Потоп коснулся Хостинский и Адлерский районы. Уровень воды в реке повысился на 74 сантиметра и достиг почти 12 метров. Также оказалась затоплена федеральная трасса "Джубга".

Как пишет издание, ливень сносит деревья и автомобили. В Дагомысе уже начались проблемы со светом и отоплением.

"Грунт сходит в местных сёлах Семёновка, Прогресс, Сергей-Поле, Красная Воля", - сообщает издание.

Также сообщается, что ливень размыл дорогу к посёлку Каштан. Только по ней можно проехать к Лазаревскому району. А в селе Бестужевка дома уходят под землю. Повреждено пять зданий и участок дороги.

В Сочи зафиксировано 13 оползней и восемь повреждений дорог.

Тем временем, в горах - Красной Поляне и других районах Сочи - бушует сильный снегопад. Объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Первый канал, на Сочи обрушился сильный ливень. Таких дождей давно не было: за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Реки вышли из берегов. В итоге затоплены дороги и парковки, повалены деревья, вода дошла даже до в подъездов.

В одном из поселков под землю провалились пять домов. Несколько сел оказались отрезаны от мира. На время ограничили движение поездов. По прогнозам синоптиков, дождь перестанет идти завтра - в четверг.