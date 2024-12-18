В Екатеринбурге преподаватель колледжа пригрозил студенту избиением

В Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты в Екатеринбурге (микрорайон Елизавет) произошел конфликт между преподавателем географии и студентом. Первый пригрозил ударить последнего и выгнал из аудитории, не стесняясь в выражениях.

Судя по видео, опубликованному Telegram-каналом "Злой Екатеринбург", студент показывал язык и матерился на паре, чем довел педагога, который не смог себя контролировать.

"Э ты слышишь, может тебе у***** что-ли, придурок б****? Будет он мне тут еще язык свой показывать и материться. Свалил отсюда", - кричит педагог на видео, сопровождая это громким хлопком рукой по парте.

Слышно, как кто-то из студентов, в попытке урегулировать конфликт, говорит: "Все, все, хватит". Затем парень вместе с несколькими другими студентами выходят из аудитории.

В министерстве образования Свердловской области сообщили о старте проверки по данному инциденту. В вопросах причины конфликта будут разбираться педсовет, комиссия по делам несовершеннолетних и психологическая служба колледжа. Как передает "КП-Екатеринбург", в министерстве преподавателя охарактеризовали положительно, заявив, что ранее такого поведения за ним не замечалось. Студента также описали как прилежного, с хорошей посещаемостью и интересом к учебе, правда, отметив, что у того и ранее возникали проблемы с поведением. Его маму уже пригласили в колледж для беседы.