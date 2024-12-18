В Перми школьник затопил класс, бросив бутылку в мусорку

Пермский школьник устроил потоп в классе, бросив бутылку в мусорку, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись инцидента опубликовали местные telegram-каналы. Мальчик бросил бутылку, но попал в умывальник - ручьи затопили пол учебного кабинета.

"Семиклассник пермской школы №77 решил выпендриться перед одноклассниками и повторить легендарный бросок в технике баскетболиста Майкла Джордана", - говорится в сообщении к видеозаписи группы "Пермь 1".

О последствиях неудачного броска будущего баскетболиста пока ничего неизвестно. Получить комментарий от руководства школы не удалось. На звонок журналиста не ответили.