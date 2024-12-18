18 Декабря 2024
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Общество Омская область
Фото: Сергей Мельников

По поручению Виталия Хоценко омским льготникам еженедельно вручают ключи от нового жилья

Сегодня началась процедура выдача квартир детям-сиротам в новом микрорайоне «Зелёная Река» в Омске. Здесь в фонд региона были переданы застройщиком 33 квартиры. Стоит напомнить, что этот масштабный инвестиционный строительный проект реализуется в Омской области по инициативе Губернатора Виталия Хоценко Правительством региона, Администрацией города и группой компаний «Эталон».

«Сегодня в Омске ключи от собственных квартир вручили детям-сиротам. Молодые люди получили жилье в новом микрорайоне «Зелёная Река» в рамках трёхстороннего соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта между Правительством Омской области, администрацией города и группой компаний «Эталон». Работу по обеспечению жильём детей-сирот ведём на постоянной основе и будем продолжать», - отметил глава региона.

(2024)|Фото: Вячеслав Крузман

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, первые 3 многоквартирных дома, построенные в рамках реализации проекта, ввели в эксплуатацию в августе этого года. При этом, в фонд Омской области безвозмездно была передана часть жилья, предусмотренная трёхсторонним соглашением между правительством региона, администрацией города и девелопером.

(2024)|Фото: Вячеслав Крузман

Первые 33 квартиры площадью 35,7 кв.м каждая региональные власти распределили между сиротами.

(2024)|Фото: Вячеслав Крузман

Всего в рамках иных инвестпроектов льготникам из числа детей-сирот в Омске уже предоставлено 23 жилых помещения, сейчас идет процедура передачи ещё 20 квартир. Напомним, что квартиры для детей-сирот приобретаются в рамках госпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными комфортным жильем», которая реализуется по поручению Президента России. Ее исполнение в сибирских регионах идет под контролем полпреда в СФО Анатолия Серышева.

Что касается Омской области, то здесь, в частности, по итогам электронных аукционов в 2024 году заключены госконтракты на приобретение 267 квартир для детей-сирот в муниципальных районах и городе Омске. Причем, все жилье приобретаются уже с отделкой под ключ и с оформлением гарантийных обязательств застройщика на пятилетний срок.

(2024)|Фото: Вячеслав Крузман

По поручению Губернатора Омской области предоставление жилья льготникам в регионе идет фактически в еженедельном режиме.

(2024)|Фото: Вячеслав Крузман

В Омской области также успешно действует мера поддержки сирот в виде предоставления жилищного сертификата, позволяющая приобрести жилое помещение сразу в собственность. В этом году жилищные сертификаты получили уже 258 человек.

Теги: виталий хоценко, дети-сироты, вручение ключей, квартиры, жилье, сертификаты


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