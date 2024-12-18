ГА ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом, США выступили против

Генеральная Ассамблея ООН поддержала предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом.

За документ проголосовали 119 стран, 53 выступили против, 10 воздержались. Среди проголосовавших против – США, Украина, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония.

Это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений. Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, при необходимости на законодательном уровне.

При этом Генассамблея включила в российский проект резолюции поправку западных стран, утверждающую, что Москва борьбой с героизацией нацизма стремится оправдать необходимость СВО. За это решение голосовали 63 стран, против выступили 41, воздержались — 50. Россия дистанцировалась от поправки, пишет РИА Новости.