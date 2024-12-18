На дублере Сибирского тракта насмерть разбился екатеринбуржец

26-летний житель Екатеринбурга насмерть разбился в ДТП на дублере Сибирского тракта. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла сегодня около 02.00 на 12 км дублера. По предварительным данным, водитель ВАЗ 2115 ехал со стороны Екатеринбурга, не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части, опрокинулась и наехала на дерево. Мужчина скончался на месте еще до прибытия "скорой помощи".

В ГИБДД установили, что за 2 года водительского стажа, погибший 8 раз привлекался к административной ответственности. Наличие или отсутствие алкоголя в крови будет установлено по результатам назначенного судебно-медицинского исследования. По факту ДТП проводится расследование.

Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными за рулем, не отвлекаться от управления автомобилем и соблюдать правила дорожного движения. Следует учитывать скоростной режим, дорожные условия и избегать опасных и необдуманных маневров, которые могут привести к дорожной аварии.