В Госдуме предложили выплатить россиянам тринадцатую пенсию

Кабмину России предложили выплатить в декабре тринадцатую пенсию гражданам, которые получают ее по старости.

Соответствующая инициатива принадлежит лидеру фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергею Миронову. Предложение он направил в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. Из документа следует, что в зоне повышенного внимания властей остаются проблемы обеспечения нормальной жизни россиян, вышедших из трудоспособного возраста, обеспечения им достойной старости.

Депутат считает, что установление дополнительной страховой пенсии раз в год позволило бы повысить уровень благосостояния пенсионеров и способствовало бы восстановлению социальной справедливости в отношении тех, кто всю жизнь проработали в интересах развития страны, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что январские пенсии и выплаты россияне получат в конце декабря.