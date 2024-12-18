"Дзен Новости" ограничивают выдачу трафика за пределы площадки

Российский новостной агрегатор "Дзен Новости" в рамках проводимого эксперимента частично ограничил выдачу трафика на сайты СМИ-партнеров.

Как сообщает издание RB.RU, некоторые используемые агрегатором ссылки на новости отныне ведут не на сайты, а на монетизированные каналы этих же изданий в "Дзене".

Представители некоторых СМИ, включая тех, кто исключительно переписывает новости крупных поставщиков информации, опасаются, что трафик, приходящий с "Дзен Новостей", может замкнуться, а их сайты ничего не получат.

По словам экспертов, если трафик будет переводиться только на каналы в "Дзен", значительная часть изданий останется с минимальными просмотрами. При этом посетители из агрегатора занимают до 80% в структуре многих СМИ.

Как заявил независимый пиар-консультант Денис Голдман, если ссылки на оригинальные ресурсы заменяются внутренними, это не только ограничивает аудиторию в доступе к первоисточникам, но и создает дополнительную зависимость СМИ от экосистемы "Дзена". Вместо прозрачной работы платформа превращается в монополиста, контролирующего входящий и исходящий трафик.

"На первых этапах тестирования видим, что глубина просмотра новостей увеличилась более чем в три раза, а охваты публикаций у медиа в "Дзене" растут", — заявили Forbes в пресс-службе VK. Отмечается, что эксперимент проводится по просьбе федеральных изданий. Их названия не уточняются.