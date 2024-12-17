Проект мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске еще не готов

Проект мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске еще не готов, сейчас главная задача - закрыть контур здания и расчистить локацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря "Крокус групп" Артем Бассараба.

"Проекта мемориала нет. Сейчас главная задача - закрыть контур здания. Расчистить локацию. Это занимает больше времени, чем предполагалось изначально. Все другие задачи будут рассматриваться после завершения текущих", - сказал он, заявив, что не готов обозначить сроки окончания работ.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 г. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Всего было продано более 6 тыс. билетов. Также в этом здании проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.