17 Декабря 2024
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Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур сообщил на совещании у сибирского полпреда, что инвестиции в регионе растут опережающими темпами

Сегодня полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел совместное заседание Совета при полпреде и Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», участники которого обсудили итоги 2024 года и планы на 2025 год, которые следуют из долгосрочных стратегических приоритетов, определенных Президентом РФ.

Как доложил на совещании губернатор Томской области Владимир Мазур, инвестиции в основной капитал в регионе растут опережающими темпами.

«За 9 месяцев инвестиции в регионе увеличились более чем на 12%, что превышает общероссийский уровень, который сегодня составляет 8%, – сообщил губернатор Владимир Мазур. – Мы продолжаем наращивать диверсификацию экономики. По итогам десяти месяцев 2024 года томская промышленность показывает рост. Так, на 20% мы увеличили производство электронных и оптических изделий, на 15% – производство машин и оборудования. Выросла добыча полезных ископаемых. И, надо сказать, рост обеспечен благодаря двукратному увеличению добычи металлических руд горно-обогатительным комбинатом «Ильменит».

Укрепление индустриального потенциала полпред Анатолий Серышев считает ключевым элементом достижения экономического прогресса. 

Губернатор Томской области Владимир Мазур сделал в докладе акцент на кластерном развитии.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

«Совместно с Минпромторгом России мы ведем работу по созданию четырех промышленных кластеров: «Цветные и редкоземельные металлы», «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Радиоэлектроника» и «Химия». В октябре между Томским государственным университетом и Минпромторгом подписано соглашение о совместной работе над стратегией развития химической отрасли России до 2035 года. Кроме того, совместно с Минпромторгом мы создаем центр малотоннажной химии федерального значения», – рассказал губернатор Владимир Мазур.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

 

Теги: анатолий серышев, владимир мазур, инвестиции, промышленные кластеры


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