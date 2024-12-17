Крымские татары собрались на первый съезд депутатов

Более двух сотен депутатов из числа крымских татар собрались на съезд, который впервые после их победы на сентябрьских выборах проходит в Крыму.

Всего в съезде принимают участие более 400 человек. В том числе делегаты от крымскотатарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, лидеры общественного мнения, участники СВО. Они собираются задекларировать единую позицию крымских татар по вопросам внутриполитической и международной повестки, пишет ТАСС.

В марте 2024 г. в Крыму заявили о том, что крымские татары за 10 лет, что прошли после вхождения полуострова в состав России, начали лучше чувствовать собственную принадлежность и национальную гордость, начав считать себя татарами всей страны. Председатель комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты Крыма Ибраим Ширин сообщил, что на объединение общества крымских татар также влияет общение с другими представителями тюркских народов, которые живут в России. Народная дипломатия страны работает очень хорошо, и это влюбляет в Россию.