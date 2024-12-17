17 Декабря 2024
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Политика Вологодская область
Фото: t.me/zhestyannikov

Председатель Заксобрания Вологодской области участвует в работе Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании страны

Об этом глава регионального парламента Вологодской области сообщил в своем телеграмм-канале. Мероприятия Совета проходят в течение двух дней.

"На заседании Совета законодателей обсудили крайне чувствительную для большинства россиян и важную тему обращения с твердыми коммунальными отходами. Выслушав доклады федеральных министров, часть тезисов принял как руководство к действию", - отметил Сергей Жестянников.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в самом начале заседания заявила: «Мусорная реформа забуксовала, региональные операторы неподотчетны, вместо эффективной реформы получили регресс».

(2024)|Фото: t.me/zhestyannikov

Глава Вологодской областной Думы поддержал все тезисы спикера Совфеда. "Ожидаемых результатов мусорная реформа пока не принесла, но будем работать над этим", - отметил он в своем телеграмм-канале.

(2024)|Фото: t.me/zhestyannikov

Сергей Жестянников напомнил, что с целью развития коммунальной инфраструктуры в Вологодской области в рамках Стратегии 2.0. разработан проект «Контейнерные площадки».

(2024)|Фото: t.me/zhestyannikov

За 3 года планируется обустроить 3656 контейнерных площадок. На эти цели выделено 277,8 млн рублей. Предполагается таким образом ликвидировать дефицит контейнерных площадок, который сегодня составляет около 2,5 тысячи.

(2024)|Фото: t.me/zhestyannikov

Спикер вологодского парламента отдельно отметил роль Губернатора Георгия Филимонова в части поддержки инициатив, связанных с наведением порядка в сфере обращения с ТКО и контроля ликвидации несанкционированных свалок.

Теги: сергей жестянников, совет законодателей, обращение с тко, валентина матвиенко, георгий филимонов


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