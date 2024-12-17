Председатель Заксобрания Вологодской области участвует в работе Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании страны

Об этом глава регионального парламента Вологодской области сообщил в своем телеграмм-канале. Мероприятия Совета проходят в течение двух дней.

"На заседании Совета законодателей обсудили крайне чувствительную для большинства россиян и важную тему обращения с твердыми коммунальными отходами. Выслушав доклады федеральных министров, часть тезисов принял как руководство к действию", - отметил Сергей Жестянников.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в самом начале заседания заявила: «Мусорная реформа забуксовала, региональные операторы неподотчетны, вместо эффективной реформы получили регресс».

Глава Вологодской областной Думы поддержал все тезисы спикера Совфеда. "Ожидаемых результатов мусорная реформа пока не принесла, но будем работать над этим", - отметил он в своем телеграмм-канале.

Сергей Жестянников напомнил, что с целью развития коммунальной инфраструктуры в Вологодской области в рамках Стратегии 2.0. разработан проект «Контейнерные площадки».

За 3 года планируется обустроить 3656 контейнерных площадок. На эти цели выделено 277,8 млн рублей. Предполагается таким образом ликвидировать дефицит контейнерных площадок, который сегодня составляет около 2,5 тысячи.

Спикер вологодского парламента отдельно отметил роль Губернатора Георгия Филимонова в части поддержки инициатив, связанных с наведением порядка в сфере обращения с ТКО и контроля ликвидации несанкционированных свалок.