Вологодские парламентарии обсудили систему новых мер поддержки участников СВО

Как известно, теперь проектом федерального закона предлагается расширить перечень вопросов для оказания бесплатной юридической помощи бойцам СВО и членам их семей.

Речь идет о дополнении списка позициями, связанными с реализацией законных прав на прекращение обязательств по кредитному договору, приостановлением исполнительного производства, а также наследованием имущества участников СВО, погибших (умерших) при исполнении задач в ходе проведения СВО или объявленных судом умершими.

Накануне систему реализации новых мер поддержки участников СВО обсудили депутаты комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Вологодской областной Думы.

«Законопроектом предлагается закрепить право участников СВО и членов их семей на юридическое представительство их интересов в судах, государственных и муниципальных органах и иных организациях. В этом случае мы уже опередили федерального законодателя, и ранее установили такую же норму на региональном уровне. Это только подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Сейчас представители Государственного юридического бюро, а также адвокаты, которые оказывают бесплатную юридическую помощь, ходят в суды для поддержки наших бойцов», - отметила в ходе обсуждения председатель комитета Вологодской областной Думы Лариса Кожевина.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, окончательное решение этому законопроекту будет принято на 42-й сессии ЗСО, которая пройдет 25 декабря.