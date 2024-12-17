Из-за ДТП на трассе "Пермь - Екатеринбург" Госавтоинспекция ограничила движение

Движение на 191 км автодороги "Пермь - Екатеринбург" Ачитского района в сторону Перми временно ограничено из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

По их данным, водитель грузового авто не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в грузовик "Dongfeng", двигающийся в попутном направлении. К счастью, никто в ДТП не пострадал.

На данный момент автоинспекторы работают на месте происшествия, проводят работы по ликвидации последствий автоаварии с участием представителей других экстренных служб. Объехать место аварии можно через поселок Ачит.