Астраханские власти рассмотрели проект развития систем водоснабжения и водоотведения в регионе

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл рабочее совещание по вопросу модернизации систем водоснабжения и водоотведения (ВиВ) региона. Концепцию развития этого направления на основе концессионного соглашения представил генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков.

Игорь Бабушкин отметил, что обе стороны выразили заинтересованность в реализации проекта по модернизации системы ВиВ как в Астрахани, так и в целом по региону.

Результатом этой заинтересованности стало сформированное компанией инвестиционное предложение в сфере водоснабжения на сумму 28,6 млрд рублей, в сфере водоотведения 27,1 млрд рублей. Срок концессии – 49 лет (2026 – 2074 гг.) с началом инвестиций с 2026 года.

Антон Михальков сообщил, что источниками финансирования инвестиционных обязательств являются тариф (нормативная прибыль, амортизация), а также заёмное финансирование. При этом финансового участия со стороны городского и областного бюджета не требуется.

В рамках предложения разработана дорожная карта реализации проекта. Чтобы стартовать с января 2026 года, подготовку необходимо начинать в самое ближайшее время.

Глава региона поручил председателю правительства Астраханской области Денису Афанасьеву взять на себя кураторство проекта развития систем ВиВ и подключить к этой работе профильные министерства и ведомства.

Краткая справка. Группа компаний «Росводоканал» – крупнейший национальный частный оператор водоснабжения и водоотведения, занимающий четверть доли рынка в указанных сферах и обслуживающий более 7,5 млн абонентов. Опыт работы Группы в отрасли составляет более 20 лет. По состоянию на июль 2024 г. под управлением группы работают предприятия в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Томске, Тюмени и Южно-Сахалинске. Общая численность сотрудников организации – более 15 тысяч человек. Управление осуществляется на основании 22 концессионных соглашений.