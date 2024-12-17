В Пермском крае перед Новым годом почти в два раза подорожала икра

В Пермском крае стоимость килограмма отечественной икры лососевых в ноябре 2024 года достигла 8 450 руб. В ноябре прошлого года ее стоимость составляла 4 948 руб., сообщает РБК Пермь.

При этом самая дорогая икра в Перми — в краевой столице ее стоимость составляет 9 253 руб. за килограмм. Самая дешевая — в Кудымкаре. Здесь за килограмм икры в среднем придётся заплатить 5 540 руб.

Отметим, что средняя стоимость килограмма икры в России составляет 8 947 руб., в ПФО — 7,463 руб.