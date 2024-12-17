В Карабаше определился чемпион "Медной лиги КВН – 2024"

В южноуральском городе Карабаш прошел финал "Медной лиги КВН – 2024". Проект Русской медной компании для школьников существует уже седьмой сезон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в этом году борьба за победу началась среди 19 команд из Челябинской и Свердловской областей. В течение трех месяцев ребята под руководством профессиональных юмористов учились написанию шуток, актерскому мастерству и публичным выступлениям.

Первым отборочным этапом стал фестиваль КВН в Коркино. Команды, набравшие большее количество баллов, прошли в полуфинал, где определились лидеры сезона. А в решающей игре встретились школьники из Карабаша, Кыштыма, Коркино, Варны и Полевского.

Приветствия и импровизированные диалоги оценивали руководитель Уральской региональной лиги Международного союза КВН Роман Казанцев, стендап-комик Евгений Кожевин, редактор Свердловской открытой юниор-лиги КВН Виктория Иванцова, вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий РМК Анна Шабарова, а также директор управления социальной политики РМК Мария Жукова.

"Такое впечатление, что мы были на профессиональном конкурсе, сравнимом с федеральным проектом КВН. Настолько шутки тонкие, умные, проницательные. Каждый год проект дарит ребятам возможность роста. В начале каждого сезона они готовы учиться и открыты новому, а в завершении показывают отличные результаты", - рассказала Анна Шабарова.

В итоге чемпионом "Медной лиги КВН – 2024" стала команда "Дубль два" из южноуральского Коркино. Ребята дебютировали в прошлом году и за это время значительно продвинулись в своем мастерстве. Второе место заняла команда "Нескучный дом" Центра помощи детям города Карабаша – победители проекта прошлых лет сейчас активно участвуют в детских играх КВН всероссийского уровня. А "Смешарфики" из Полевского оказались на третьем месте финала "Медной лиги" этого года. При этом на отборочном фестивале КВН в Коркино в начале проекта они взяли Гран-при.

"При подготовке выступлений мы рассказываем детям формулу шутки. Юмор как математика и в жизни просто необходим! Ребята сами пишут шутки, выбирают темы. Редакторы корректируют материал, некоторые шутки убирают, но за каждую из них участники борются", - отметил Роман Казанцев.

"Медная лига КВН" стартовала в 2017 году. Она призвана помочь поддержать творческие навыки школьников и организовать их досуг. С каждым годом проект расширяет географию, он охватывает более 300 школьников за сезон. Наставниками выступают признанные эксперты юмора – участники официальных лиг Международного союза КВН, культурные и общественные деятели.