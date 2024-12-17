Фракция ЛДПР предложила запретить мигрантам на Ямале работать в сфере торговли продуктами и на пищевых производствах

Фракция ЛДПР в заксобрании ЯНАО предложила губернатору Дмитрию Артюхову расширить перечень работ, на которые нельзя привлекать мигрантов в связи с беспокойством из-за обострившейся ситуации в миграционной сфере. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Денис Садовников.

На сегодняшний день мигрантам запрещена работа в такси. Также депутаты предлагают запретить им работать в сфере розничной торговли продуктами, напитками, табачными изделиями, на производстве готовых блюд, детского питания и диетических продуктов.

"В ЛДПР уверены, что многие работодатели, прикрываясь дефицитом кадров, привлекают к работе в качестве дешевой рабочей силы иностранных граждан. В то же время указанные действия работодателей часто носят необъективный характер и делаются лишь для того, чтобы извлечь для себя больше прибыли, без оглядки на благосостояние и безопасность граждан. Такая необдуманная политика создает напряженность в обществе, ведет к обнищанию местного населения, создает многочисленные поводы для коррупции, ухудшает криминогенную обстановку и создает реальную угрозу безопасности людей в нашем регионе", - говорится в сообщении.