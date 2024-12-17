В Югре вырастет налог для мигрантов, которые работают по патенту

В Югре вырастет налог для мигрантов, сообщает Neft.

В 2025 году увеличится налог для мигрантов, которые работают в регионе по патенту. Если в 2024 году иностранцы платят около 9 тыс. руб. в месяц, то со следующего года им придется отчислять по 11 тыс. руб.

Повышение связано с увеличением коэффициента-дефлятора в 2025 году и коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. Они составят 2,594 и 3,565 единицы соответственно.