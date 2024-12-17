Свердловчане задолжали за газ почти 290 миллионов рублей

Жители Свердловской области задолжали за газ 289,8 млн рублей, 84,7 млн из которых - сумма просрочки за более чем два месяца. Это на 13% или 33,5 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба АО "ГАЗЭКС".

Хуже всего дела обстоят в Западном округе. Жители Первоуральска, Арамиля, Красноуфимска, Полевского и Ревды успели накопить 114,9 млн рублей долга, 36,4 млн из которых составляют задолженность, просроченную за более чем два месяца. По аналогичным показателям на втором месте Южный округ: Каменск-Уральский, Сухой Лог, Богданович, Камышлов и Талица, задолжавшие 87,6 млн рублей (25,3 млн рублей). Третье место в рейтинге должников занимают абоненты Горнозаводского округа (Нижний Тагил и пригород, Верхняя и Нижняя Салда, Качканар, Красноуральск, Кировград), задолжавшие за газ 65,7 млн. 18,2 млн из них - долг за два и более месяца.

Наилучшим образом себя показали жители Северного округа, проживающие в Серове, Краснотурьинске, Карпинске, Североуральске и Ивделе, задолжавшие за голубое топливо 21,6 млн рублей с всего 4,8 млн рублей долга за два и более месяца.

А вот самый злостный неплательщик проживает в Западном округе - в частном доме в Полевском с долгом в 484 тыс. рублей.

Сотрудники АО "ГАЗЭКС" постоянно информируют должников через квитанции, взыскивают долги через суды, а также привлекают приставов. В подобных случаях к неплательщику применяется ряд ограничений. Например, ему запрещается регистрировать транспорт, недвижимость, а также выезжать за пределы РФ. Несмотря на это, в регионе все еще много людей, чьи долги копятся уже более двух месяцев, из-за чего ежемесячно им начисляются пени, а долг продолжает расти.

Стоит отметить, что от начисления пени защищены только мобилизованные и их семьи при наличии заявления и подтверждающих документов.

Злостными неплательщиками являются и предприятия ЖКХ, задолжавшие за транспортировку газа 184,9 млн рублей. Среди них:

МУП "Комэнергоресурс" Североуральска;

МУП "Красноуральское теплоснабжающее предприятие";

ООО Вертикаль в Серове;

МУП "Ресурс" Карпинска;

МУП Жилкомсервис-СЛ из Сухого Лога.

По ним уже ведется претензионно-исковая работа: переговоры с представителями должников о погашении задолженности, досудебные претензии, взыскание задолженности в Арбитражном суде, направление выданных судом исполнительных документов на взыскание в службы судебных приставов либо в банки, где у должников открыты расчетные счета.

АО "ГАЗЭКС" призывает не копить долги и своевременно рассчитываться за потребленный ресурс. Сделать это можно двумя способами. Дистанционно - через "Сбербанк Онлайн", "ФРИСБИ" и личный кабинет на сайте компании, а также лично в кассах АО "ГАЗЭКС", на Почте России и через терминалы Сбербанка России (по номеру лицевого счета).