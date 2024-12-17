Объекты теплоэнергетики Исетского района объединяют в единую цифровую диспетчерскую систему

Объекты теплоэнергетики Исетского района объединяют в единую цифровую диспетчерскую систему, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Она позволит в режиме реального времени контролировать работу котельных из единого центра, снизить нагрузку на персонал и повысить надежность теплоснабжения потребителей в регионе. В Исетском районе к ней уже подключены 32 газовых котельных.

Системы работают круглосуточно и отслеживают любые изменения в работе источников теплоснабжения. При изменении параметров на диспетчерский пульт поступает сигнал оповещения, на основании которого принимаются необходимые меры оперативного воздействия.

Внедрение системы диспетчеризации обеспечило оптимальный гидравлический режим, повышение качества теплоснабжения и управляемость тепловой сетью, снижение расходов электроэнергии.

В инфоцентре отмечают, что стабильность электроснабжения обеспечат пункты автоматического регулирования напряжения. Ранее один из них сегодня установили в деревне Ушакова. Он необходим для увеличения пропускной способности существующей линии, для подключения новых потребителей, передачи электроэнергии по линии 10 кВ на большие расстояния, а также обеспечения качества электроэнергии путем устранения несимметрии напряжений.

Такие объекты также появятся в селах Гусево, Перевалово и Каменки. Установкой пунктов занимаются специалисты "Россети Тюмень".