Депутат Госсобрания Башкирии просил 10 млн за прекращение уголовного преследования

Появились подробности возможной преступной деятельности задержанного депутата Госсобрания Башкирии Алексея Локотченко. Чекисты полагают, что политик предложил фигурантке уголовного дела за 10 млн руб. прекратить ее преследование.

По данным управления ФСБ по Башкортостану, 29-летний депутат много раз был в зоне специальной военной операции (СВО). Он предложил жительнице Уфы, которая была под следствием, помощь в прекращении преследования. За услугу он попросил 10 млн руб.

Речь шла о заключении фиктивного контракта о военной службе в одном из добровольческих формирований. Когда он истёк бы, она могла претендовать на освобождение от уголовной ответственности. Из-за этого против Локотченко возбуждено уголовное дело, ему вменили посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. Политик арестован, пишет ТАСС.