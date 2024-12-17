17 Декабря 2024
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Образование В России
Фото: Госдума РФ

Шадаев предложил заменить недостающих учителей информатики яндекс-учебником

Минцифры и Минпросвещения намерены ввести новый учебник по информатике и разрешить при нехватке учителей информатики обучение на онлайн-платформах. Предложение озвучил министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Фактически речь идет о пробном шаре - разрешении заменять учителей яндекс-учебником. Так считает питерский учитель истории и обществознания студии "Учимся вместе" Иннокентий Кресик.
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У него складывается ощущение, что именно это является целью предложения Шадаева. "Легализуем, говорит министр, вместе с Минпросом замену учителей на платформы".

"Был у нас уже один такой реформатор, тоже про конкуренцию пел. Он и людей, и профессии – всё в рынок вписывал. Вернее выписывал. И очень успешно уничтожил кучу профессий с технологиями и целые отрасли завалил. Чубайсом его звали. Мы тут теперь после него страну восстанавливаем", - напомнил Кресик.

Он резонно подчеркивает, что задача министров - делать так, чтобы в их сферу ответственности люди шли, а не уходили, а министры потом объясняли, почему люди уходят.

Однако еще в 2021 году Шадаев сделал поразительное признание: денег на школы, особенно сельские, нет, поэтому и проводится цифровизация.

Фактически образовательные власти еще в 2020 году подменили очное образование "цифровой образовательной средой". Так, в распоряжении Минпросвещения РФ р-44 от 18.05.2020 говорится, что методика расчета показателей нацпроекта "Образование" разработана на основе "доли обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места нахождения, посредством предоставления доступа к цифровой образовательной среде". Юрист Анна Швабауэр отмечает, что произошла подмена понятий: доступ к "цифровой образовательной среде" теперь приравнивается к качественному образованию.

Теги: учителя, школа, образование, цифровизация, информатика


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