В столице Урала пройдет крупнейший эко-фестиваль "Зеленый Екатеринбург"

В уральской столице пройдет крупнейший экологический фестиваль "Зеленый Екатеринбург" с лекциями, мастер-классами и розыгрышем призов. Вход будет абсолютно бесплатным для гостей всех возрастов.

Организаторами фестиваля выступают администрация Екатеринбурга, а также Свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО), Волонтерский центр Алексея Вихарева и другие. Приглашенные эксперты расскажут об экологии и роли человека в экосистеме, помогут создать экологические поделки и правильно сдать вторсырье в переработку в зоне раздельного сбора отходов.

Финалом станет розыгрыш призов по лотерейным билетам, которые гости смогут получить, участвуя в программе фестиваля.

"Не упустите возможность внести вклад в создание зеленого будущего нашего города!", — рассказал соорганизатор акции, заместитель руководителя свердловского отделения РЭО Антон Черноголов.

Фестиваль пройдет уже в это воскресенье - 22 декабря с 10.30 до 18.00 в ТРЦ "ВеерМолл". Подробнее с программой "Зеленый Екатеринбург" можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.