17 Декабря 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат предложил бесплатно стерилизовать и чипировать питомцев, чтобы сократить численность бездомных животных

Стерилизация и чипирование домашних питомцев постепенно приведет к сокращению численности бездомных животных на улицах Свердловской области. Такого мнения придерживается депутат заксобрания региона Вячеслав Вегнер, который предложил проводить соответствующую операцию бесплатно.

"Самое главное, это принять, и я буду настаивать на этом, проведение, в том числе в приютах, бесплатной стерилизации. Чтобы местные жители могли принести свою кошечку, собачку стерилизовать. Бабушкам делать это бесплатно и букет цветов. Вопрос нормальной стерилизации приведет к тому, что не сразу, но года через 3-4 количество собак сократится и значительно. По Екатеринбургу количество отловленных собак в 2-3 раза сократилось по сравнению, например, с 2015-2017 годами, когда мы отлавливали по 5-8 тыс., сегодня у нас до 1,5 тыс.", – рассказал Вегнер на ОТВ в программе "Акцент"..

Чипирование также значительно улучшит ситуацию с бездомными четвероногими, так как теперь безответственные хозяева несколько раз подумают перед тем, как выбросить надоевшего питомца на улицу. По чипу, утверждает депутат, будет легко узнать владельца, которого затем ждет наказание в виде штрафа.

"Я называю это алиментами. Ты же ответственен за того, кого приручил. Будь любезен компенсировать государству те затраты, которые мы понесли на отлов, стерилизацию, кормление, чипирование и так далее. Это поднимет ответственность", – рассказал Вегнер.

Несмотря на это, считает депутат, число приютов на Среднем Урале все же стоит увеличить минимум до шести. В них будут содержаться собаки, запрещенные к разведению, больные, агрессивные и социально не адаптируемые. А вот маленьких и не нужно трогать, так как они не несут большой опасности, а напротив, хорошо справляются с отловом крыс на городских улицах.

"Мы посмотрели, если в каждом управленческом округе построить такой приют, этого будет достаточно. Пока мы планируем шесть. Маленькие собачки пусть бегают. Люди еще должны понимать, как только мы до минимума сведём собак на улице, я не знаю, что мы будем делать с крысами. Потому что это одно из природных явлений, когда собаки регулируют численность крыс", – отметил Вегнер.

Напоследок депутат упомянул, что жестокое обращение с животными происходит и в цирках, после чего предложил отказаться от идеи использовать их в представлениях. В первую очередь, считает Вегнер, стоит освободить дельфинов, которые в неволе живут всего 2-3 года, вместо обычных 20. Их содержание и сокращение лет жизни является фашизмом со стороны людей.

"Человек сам может надеть клоунскую маску, может залезть под крышу и прыгнуть без лонжи. Это его выбор. Медведю мы такой выбор не предоставили. Мы его сразу взяли и начали издеваться в цирке. Я против эксплуатации животных. Надо увеличить для них количество мест в том же зоопарке", – добавил депутат.

Теги: Вегнер, стеризизация, чипирование, питомец, бездомное животное


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