Российские блогеры нарастили доходы в запрещенных соцсетях

В России крупные блогеры в несколько раз нарастили доходы в запрещенных соцсетях, несмотря на их блокировку.

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Как заявили в Ассоциации блогеров и агентств, только в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) доход от рекламы вырос почти на 20%, до 130 млн руб. В целом рекламодатели потратили на рекламу в Instagram, X, Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ) за 11 месяцев текущего года в восемь раз больше, чем годом ранее, — 4,7 млрд руб.

Эксперты говорят, что массово перевести аудиторию на легальные медиаплатформы блогерам пока не удалось, однако российские соцсети не отстают и развивают свои сервисы, сообщают "Известия".

Напомним, депутаты Госдумы 10 декабря приняли поправку об обязательном отчислении в бюджет дохода от показа рекламы в интернете. Теперь все, кто захочет распространить рекламу в интернете, будь то блогеры, операторы рекламных систем, должны будут отчислять в федеральный бюджет 3% от их ежеквартальных рекламных доходов.