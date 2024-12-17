Небензя заявил, что Москва не согласится на заморозку конфликта вокруг Украины

Москва не примет заморозку конфликта вокруг Украины.

Как сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, "мы на примере с минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить". По словам дипломата, цель "этого упражнения" – дать Киеву "столь необходимую передышку на поле боя, чтобы зализать рану".

Также РФ намерена не допустить участие Североатлантического альянса в завершении боевых действий. Небензя отметил, что НАТО и перспективы членства Украины в альянсе "с самого начала были частью проблемы, а не частью ее решения", сообщают "Ведомости".

Ранее МИД Украина заявил, что предложения Венгрии о рождественском перемирии являются "аморальными манипуляциями", которые необходимо прекратить.