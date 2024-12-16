В Тюмени автомобиль протаранил остановку

В Тюмени на одной из улиц случилась авария. Автомобиль протаранил остановочный комплекс.

Всё случилось на Комсомольской, 54. Автомобиль "Тойота Витц" въехал в остановочный комплекс, сбив 63-летнюю женщину. От удара автомобиль отбросило на "маршрутку", стоящую на остановке. В автобусе ехали 10 пассажиров, они не пострадали.

Предварительно, 24-летний водитель "Тойоты" со стажем за рулем менее двух лет, житель Радужного (ХМАО), не выбрал безопасную скорость. У пострадавшей женщины – травма ноги. Обстоятельства ДТП выясняют, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.