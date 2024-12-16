В Екатеринбурге компанию с Уралмаша снова приговорили к колонии за доведения 19-летнего парня до смерти

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил трех местных жителей Данила Пономарева, Эльнару Абзалову и Елизавету Овчинникову к исправительной колонии общего режима за измывательства над 19-летним парнем, которые закончились смертью последнего. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Всего в уголовном деле числится четыре статьи:

п. "г" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства, группой лиц по предварительному сговору);

п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия);

чч. 2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, с причинением тяжкого вреда здоровью человека);

п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что компания - на тот момент 20-летняя Эльнара, 19-летня Елизавета и 17-летний Данила, из-за надуманного повода, начиная с мая 2021 года, всячески издевалась над 19-летним парнем, вымогая у него деньги. Парень не выдержал издевательств и 7 мая 2021 года в доме по ул. Бакинских Комиссаров в присутствии своих обидчиков ушел из жизни.

Помимо этого, осужденные похитили имущество еще двух потерпевших.

По решению суда, Данила Пономарева приговорили к 8 годам лишения свободы, Елизавету Овчинникову к 9,5 годам лишения свободы, а Эльнару Абзалову к 10,5 годам лишения свободы.

Отметим, что первый приговор троице был озвучен еще в октябре 2023 года 9, 10,5 и 11,5 лет в колонии строгого режима соответственно. Однако, по данным прокуратуры, в связи с допущенными ранее процессуальными нарушениями, дело было пересмотрено в том же суде.