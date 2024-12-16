В Германии начали протестовать сотрудники Volkswagen

В Германии начался протест сотрудников Volkswagen. Речь идет о несогласии с сокращением производства.

Акция прошла в Ганновере. Именно в этом городе должен пройти новый раунд переговоров о планах по сокращению части производства. Диалог между правлением Volkswagen и представителями крупнейшего профсоюза страны IG Metall назначен на 16-17 декабря. Протестовать начали 100 сотрудников, пишет РИА Новости.

Ранее схожая история произошла в Boeing: в сентябре более 32 тыс. сотрудников организации в Сиэтле и Портленде устроили забастовку, потребовав увеличения зарплат на 40%. Авиакомпания ответила на протесты сотрудников – начала сокращать персонал. Сокращения коснутся примерно 17 тыс. руководителей, менеджеров-распорядителей и сотрудников, сообщила главный исполнительный директор Келли Ортберг сотрудникам в служебной записке. Компания также планирует отложить выпуск своего первого реактивного лайнера 777X. Организация ожидает, что продажи в третьем квартале окажутся значительно ниже оценок Уолл-стрит,