В самолете, летевшем в Москву из Волгограда, треснуло лобовое стекло

В летевшем из Волгограда в Москву самолете треснуло лобовое стекло во время полета. Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, инцидент произошел 13-го декабря.

Ситуация произошла на борту Boeing авиакомпании "Победа". Командир рассказал о том, что внешнее стекло растрескивается.

"В 19.41 на аэродроме Москва (Шереметьево) объявлен сигнал "Тревога, код синий",- написано в сообщении.

На борту было 186 пассажиров.

Командир самолета решил все равно следовать в аэропорт назначения. Посадка лайнера прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее у самолета авиакомпании Utair, совершавшего рейс из Омска в Нижневартовск, во время полета закончилось топливо. Воздушное судно ушло на запасной аэродром и приземлилось в Ханты-Мансийске.

Инцидент произошел 13 декабря. Посадка произошла благополучно. Пострадавших нет.